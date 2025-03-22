台中清水大樓部分倒塌 盧秀燕要求加速災後復原

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中清水區一處近50年大樓，5、6樓凌晨塌陷。台中市長盧秀燕下午視察後表示，明天上午將針對塌陷物拆除，並要求局處做好安全防範，以利加速災後復原作業。

盧秀燕下午在市府秘書長黃崇典、都市發展局長李正偉、消防局長孫福佑、民政局長吳世瑋等人陪同下，前往事發大樓訪視受災戶安置情形。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，案發建築興建於民國66年，至今已接近50年，當初興建時有部分工程未完工，因此5、6樓一直未有人居住，幸發生塌陷時未造成人員傷亡，所有住戶都已疏散完畢並妥善安置。

盧秀燕指出，市府明天上午9時30分將派遣相關設備，針對塌陷物進行拆除，要求局處做好周圍安全防範，以利加速災後復原作業。至於整棟建築未來如何處置，部分使用、全部拆除或進行補強，待相關技師專業鑑定後，供市府據以做出決策。

盧秀燕感謝消防局、民政局及區公所迅速反應，立即疏散安置並提供慰問金，讓住戶能安心過夜，也感謝結構、土木和建築領域技師，在事故發生後與都發局進行會勘處置。據了解，4樓以下區域暫不具危險性，因此同意讓居民中午過後入內取回衣物、必需品及藥物。

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至於媒體關心建物安全維護，都發局表示，依建築法第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，若違規可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。對於建物是否違反規定，將進一步釐清。

清水區中興街這處大樓今天凌晨近2時，5、6樓坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內住戶，警方已封鎖現場與周邊道路。（編輯：孫承武）1140322

台中市清水區一處屋齡近50年的大樓22日凌晨發生部分樓層坍塌，台中市長盧秀燕（前右）下午親自前往視察了解現場狀況。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年3月22日