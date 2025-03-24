北市內湖情殺案女遭刺19刀亡 士檢起訴凶嫌

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（中央社記者劉世怡台北24日電）北巿內湖區去年11月發生情殺案，52歲宿姓男子不滿48歲蔡姓女子要分手，涉持刀刺傷蔡女19刀後自戕，宿男送醫無礙，蔡女送醫傷重不治。士檢今天偵結，依殺人罪起訴。

士林地檢署起訴書指出，宿男與蔡女為舊識，2人曾於多年前為男女朋友關係，後來因故而分手。蔡女自民國111年7月10日起再次與宿男取得聯繫後，2人就開始維持男女朋友關係，直至因蔡女再次要求分手，致宿男心生不滿而多次傷害蔡女成傷，且持續在雙方LINE對話中語帶威脅蔡女。

起訴書指出，宿男於113年11月25日上午近10時，將彈簧刀藏放褲子口袋內隨身攜帶，前往蔡女位於台北市內湖區工作地點，2人在某騎樓旁花圃處交談並發生爭執，宿男竟趁蔡女起身時，取出彈簧刀，將蔡女推往騎樓牆壁後，接連從正面胸口刺了數刀，其中1刀刺入途徑達9公分，陸續刺中右心房，刺穿肝臟。

蔡女這時勉強重新起身站立欲離開，並大聲尖叫，宿男不顧蔡女呼救，再次將蔡女推倒，再剌數刀，導致蔡女無法起身後，宿男持刀往自己左胸刺。

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起訴書指出，路人因聽到蔡女慘叫聲後，靠近案發地點，以大聲嚇阻並持交通錐朝宿男丟擲，打掉宿男彈簧刀在地，多名路人再分別阻止宿男再次持刀、並報警處理。宿男走到旁邊花圃坐下抽菸，警察到場後，經在場民眾告知案發過程後，以現行犯逮捕宿男。蔡女被送醫急救，因全身合計19道銳器傷造成大量出血，導致出血性休克死亡。

宿男經警詢後，移送士林地檢署複訊遭聲押獲准；案經蔡女的丈夫及子女提起告訴，士林地檢署今天偵查終結，依殺人罪起起訴宿男，並移審士林地方法院。（編輯：方沛清）1140324