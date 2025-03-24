綠營提告罷免吳沛憶連署造假 領銜人反指政治操作

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（中央社記者林長順、陳昱婷台北24日電）民進黨北市議員劉耀仁等人不滿罷免立委吳沛憶連署書錯假率高達4成，今天告發偽造文書等罪。罷免案領銜人藍營青年劉思吟說，名冊沒有偽造情事，綠營是政治操作。

劉耀仁指出，國民黨台北市議員鍾小平3年前領銜罷免前立委林昶佐，當時的連署書充斥死亡連署、造假連署、重複連署，錯假率高得嚇人。當時他以為雙方陣營都會珍惜得來不易的民主制度中的罷免權利，不會亂搞，但是今天看來，真的是姑息足以養奸。

他表示，國民黨青年軍及鍾小平領銜的罷免吳沛憶案，竟然有高達4成的錯假率，除了死人連署、造假連署和重複連署外，連署人設籍未滿4個月的不合格連署激增，10份連署書中竟然有4份不合格。

劉耀仁說，國民黨青年軍和鍾小平擺明食髓知味、明知故犯，他與羅浚晅具狀告發國民黨青年軍、鍾小平惡質違法、違規的連署行為，希望檢察官能明察秋毫，徹底追查。

羅浚晅指出，當其他罷免團體認真地在風吹日曬下，天天擺攤、天天蒐集，天天做專業、合理的論述，說服公民參與這次的罷免，卻有另外一小撮人系統性、計畫性地破壞罷免的行動，必須透過告發，讓檢察官知道有犯罪情事，進行偵辦。

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擔任罷免吳沛憶案召集人的藍營青年劉思吟表示，告發是每位公民的權利，她也尊重司法，但中選會早已公布查核結果，罷免吳沛憶的連署名冊並沒有偽造情事，反而偽造連署最多的都是針對藍營立委罷免案，代表綠營今天的舉動就是個政治動作、政治操作。

鍾小平則說，綠營告錯人了，他並沒有參與第一階段的連署行動，「告我幹嘛」。（編輯：方沛清）1140324