假親友騙匯10萬 車手提領露餡中市行員警員聯手逮人

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市警察局第二分局日前獲銀行通報，有男子要從警示帳戶提領10萬有異狀，警方到場發現男子將自己帳戶賣給詐團還充當車手，而匯款人是因親友借款匯出卻不知自己已受騙。

台中市警察局第二分局今天表示，18日接獲銀行行員通報，有王姓男子欲提領新台幣10萬元，但此帳戶曾被標記為警示帳戶，且男子神情異常，引起行員懷疑，隨即通知二分局立人派出所員警到場協助。

員警初步了解，這個帳戶雖為47歲王男所有，但前一日曾有他人試圖領款，且無法提供委託書或相關有效證明，更於傍晚致電銀行質疑無法提領原因。

警方指出，經員警詢問，王男先稱款項為油漆工程款，但對於匯款人資料卻一問三不知，最終露出馬腳，發現王男因負債將帳戶出售給詐騙集團，並配合詐團讓其他被害人的錢匯進自己帳戶後，進而協助非法取款交給上手；全案詢後，將王男依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

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警方表示，經聯繫匯款人林姓女子，發現這筆10萬元款項，是林女因親戚急需用錢所借，並未與王男認識，確定為「假親友」詐騙手法，員警即時通知林女報案，成功挽回損失。

第二分局長鍾承志提醒民眾，假親友詐騙手法普遍且危險，歹徒常冒充親友，以急需用錢等理由博取信任，受害人易因情急而受騙；若接獲疑似詐騙電話，應透過打電話或視訊等方式確認親友身分，以免受害，守護自身財產安全。（編輯：陳仁華）1140326