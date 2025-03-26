桃園曳引車右轉輪胎脫落滾撞2機車騎士 釀1傷

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）一輛曳引車今天上午行經桃園龜山區右轉時，後輪胎意外脫落並持續滾動向前碰撞2機車騎士，造成1人輕傷；經龜山分局通知，曳引車駕駛才知闖禍，除須負賠償責任，警方也將製單舉發。

有民眾在社群媒體發布影片，一輛行駛道路上曳引車，右轉時左後方輪胎突脫落並向前滾動，駕駛疑似沒有發現，持續開車離去；發文者表示，雖然衝去追曳引車但駕駛沒有理會，且輪子疑似撞到摩托車。

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桃園市警察局龜山分局交通分隊小隊長吳泰旻接受媒體聯訪表示，上午8時40分許，45歲蘇姓男子駕駛曳引車由龜山區文明路外側車道右轉文化一路往林口方向，但在車輛右轉過程中左後輪脫落，且自行滾動向前，最後碰撞於文化一路往林口方向機車待轉格內停等紅燈的54歲蘇男及29歲熊女2名機車騎士，結果造成蘇男輕傷。

吳泰旻說，警方事後通知駕駛，蘇男才知輪胎脫落還撞傷機車騎士，但駕駛告訴警方，自己真的不知情；蘇男除須負起賠償責任，警方也將依道路交通管理處罰條例製單舉發，呼籲駕駛車輛請定期保養並注意車輛狀況，避免類似情形發生。（編輯：陳仁華）1140326