花蓮民政處長交保禁接觸證人 縣府將視裁定書處置

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮民政處長明良臻涉罷免「查水表」案，花蓮地院今天裁定交保、禁止接觸共犯及證人，明良臻下午辦保完成。因與涉案人員都是上下屬關係，縣府說，待收到裁定書後視內容處置。

花蓮罷免案爆涉違法查對個資，引發「查水表」爭議，檢調昨天搜索花蓮縣政府、花蓮市戶政事務所等處，訊後聲押禁見明良臻。

花蓮地方法院羈押庭認為，明良臻涉犯違反個人資料保護法案件，依檢察官所提證據，足認被告涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大，但審酌本案進度及當事人意見，認為無羈押必要，裁定明良臻新台幣50萬元交保，不得與同案共犯、證人聯繫。

今天下午2時許，明良臻由父親及家人陪同完成交保程序，一路緊牽父親的手，走出法院，經過一夜偵訊，明良臻面露疲態。對於媒體詢問，僅回答「謝謝大家關心」，隨後上車離開。

由於同案被告還有民政處副處長兼花蓮縣選委會總幹事吳俊毅、花蓮市戶政事務所鍾姓主任及4名公職人員，6人也都交保，職務上與明良臻皆為上下屬關係，業務往來密切。

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花蓮縣府下午指出，已與律師討論，待收到裁定書後，視裁定書內容再作處置。

對於花蓮地院裁定結果，花蓮地檢署指出，目前正在研擬中，將盡速依法提出抗告。（編輯：李淑華）1140326