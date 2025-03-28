毒販拒捕意圖駕車撞警車 雲林警圍捕破窗逮人

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（中央社記者蔡智明雲林縣28日電）涉嫌販毒的劉姓犯嫌昨天交易時遭雲林縣警方跟監查獲，竟意圖駕車衝撞警車，警方出動3部偵防車包夾破窗逮人，起出毒品咖啡包、愷他命等，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

雲林縣警察局今天發布新聞稿表示，刑事警察大隊偵一隊1月接獲檢舉，劉姓犯嫌涉嫌販毒，經2個多月布線、埋伏跟監並運用科技偵查技巧，昨天劉姓犯嫌駕駛自小客車在雲林斗六市區要交易時一舉逮捕。

警方說，劉姓犯嫌為規避查緝，意圖駕車衝撞警車，但被3部偵防車包夾，警方上前擊破劉姓犯嫌駕駛的自小客駕駛座車窗後控制犯嫌，在車上查扣毒品咖啡包27包、愷他命2包、手機3支及新台幣5萬7800元。

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警方表示，經檢測為毒品陽性反應後當場逮捕劉姓犯嫌，全案移送台灣雲林地方檢察署偵辦。

此外，警方說，昨天圍捕過程被民眾拍下上傳網路，有人以為拍電影，也有人誤認在打架，特別澄清這是真實緝毒場面。（編輯：李明宗）1140328