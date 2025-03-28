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國小社團老師涉不當管教 嘉院判連帶校方需國賠

2025/3/28 14:35（3/28 14:58 更新）
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嘉義縣何姓女社團老師被控言語侮辱學童，且將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國賠，嘉院判決校方、何女各需賠償新台幣5萬元。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
嘉義縣何姓女社團老師被控言語侮辱學童，且將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國賠，嘉院判決校方、何女各需賠償新台幣5萬元。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義縣何姓女社團老師被控言語侮辱學童，且將其按壓至牆壁受傷，涉不當管教，家長聲請國賠，嘉院認為何女已侵害學童身體及人格權，判決校方、何女各需賠償5萬元。可上訴。

嘉義地方法院的判決指出，何姓女子為嘉義縣某國小所聘任的社團老師，112年5月18日在社團課程中，因1名學童拿著麥克風跑來跑去，何女就對學童說「把你褲子脫下來給大家看」、「不要看電視，看你的屁股就好」等語意相類似言詞。

當時，何女為阻止學童把玩麥克風及奔跑，因而抓住學童後並按壓至牆壁，過程中造成學童左臉挫傷。家長不捨小孩身體及心理受到創傷，對何女及校方提出國賠。

嘉院指出，何女可預見學童在奔跑過程，貿然抓住學童並按壓至牆壁，很可能會造成傷害，忽略其他侵害較小的管教手段，最後仍執意採取危險性更高措施，造成學童受傷；何女管教手段已逾越教學、輔導、管教活動必要範疇，已侵害學童身體權、人格權。

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嘉院表示，何女對學童侮辱言詞，已涉及脫褲子、讓在場學生觀看屁股等內涵，客觀上具性意味，且依一般人客觀標準，已足以使一般人感到遭冒犯、不受尊重，且學童主觀上確實也有不舒服、被冒犯等感受，已構成性騷擾。

嘉院指出，何女為嘉義縣某國小所聘任社團老師，就從事的社團活動教育事項範圍，乃屬依法令從事公務的人員，則其因故意或過失不法侵害人民自由或權利，自可向校方請求國家賠償，因此，判決校方及何女各需賠償新台幣5萬元。（編輯：郭諭儒）1140328

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