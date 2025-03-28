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苗縣龍騰斷橋道路工程坍塌 1工人遭活埋尋獲死亡

2025/3/28 20:04（3/28 20:16 更新）
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苗栗縣三義鄉公所發包龍騰斷橋道路新建工程現場28日發生坍塌，一名工人遭活埋。經消防局開挖搶救，約在晚間6時許尋獲該工人，但已明顯身亡。（民眾提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月28日
苗栗縣三義鄉公所發包龍騰斷橋道路新建工程現場28日發生坍塌，一名工人遭活埋。經消防局開挖搶救，約在晚間6時許尋獲該工人，但已明顯身亡。（民眾提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月28日
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（中央社記者郭宣彣苗栗縣28日電）苗栗縣三義鄉公所發包龍騰斷橋道路新建工程今天坍塌，造成1名工人遭活埋，苗栗縣消防局表示，經開挖搶救，在晚上6時許尋獲陳姓工人，但明顯身亡。

苗栗縣消防局發布訊息指出，今天下午獲報在魚藤坪遊客中心附近工地有創傷救護，現場為1名年約70歲施工工人，遭土石埋困，透過開挖找人。

苗栗縣消防局第一救災大隊長鄭勝峰接受媒體訪問表示，經開挖搶救，在晚上6時許尋獲陳姓工人，但已失去呼吸心跳、明顯死亡。

警消人員說，搶救人員以挖土機挖鬆土石，後續將陳姓工人遺體以長背板吊起，交由家屬處理後事。

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依據現場告示資料顯示，龍騰斷橋道路新建工程，施工期間為去年10月4日起至今年7月19日。

三義鄉長呂明忠稍早也趕到現場了解，他接受媒體訪問說，此處為三義鄉公所發包的龍騰斷橋道路新建工程，是公所委外監造，詳細事故原因，會再釐清。（編輯：林恕暉）1140328

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