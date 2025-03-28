加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

和平區公所僱員詐領補助 繳回犯罪所得二審仍緩刑

2025/3/28 20:47（3/28 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
時任台中市和平區公所約僱人員的王姓男子承辦中低收入戶業務時，用家人名義詐領補助新台幣130萬元。台中地院一審判他2年徒刑、緩刑3年，經上訴台中高分院，二審他仍獲緩刑，可上訴。圖為台灣高等法院台中分院外觀。（中央社檔案照片）
時任台中市和平區公所約僱人員的王姓男子承辦中低收入戶業務時，用家人名義詐領補助新台幣130萬元。台中地院一審判他2年徒刑、緩刑3年，經上訴台中高分院，二審他仍獲緩刑，可上訴。圖為台灣高等法院台中分院外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中28日電）時任台中市和平區公所約僱人員的王男承辦中低收入戶業務時，用家人名義詐領補助新台幣130萬元。台中地院一審判2年徒刑、緩刑3年，經上訴台中高分院，二審仍獲緩刑，可上訴。

依據檢方起訴書指出，王男自民國108年3月4日起至110年10月31日止擔任台中市和平區公所民政課約僱人員，負責區公所中低收入戶補助業務，對相關業務有受理申請暨製作請領清冊的職權。

王男見區公所辦理的中低收入戶補助業務並無複審機制，他於109年11月間登入「弱勢e關懷計畫社會福利資源系統」，以手動勾選符合低收入戶資格方式，將王父、王母、胞弟等未具補助資格的申請補助人資料依序填入系統中，使王父等人均符合低收入戶補助資格。

王男再製作不實生活扶助發放清冊，報請台中市政府社會局請領家庭生活補助及高中職以上在學生活補助費，共詐領130萬9748元。檢方偵辦後，依貪污治罪條例罪嫌將王男起訴。

google news透過 Google News追蹤中央社

台中地院一審審理後，審酌他繳回犯罪所得，於113年9月間判王男應執行有期徒刑2年，褫奪公權1年、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，二審日前撤銷原判決，但仍判處應執行有期徒刑2年，緩刑3年，並向公庫支付15萬元，褫奪公權1年，全案可上訴。（編輯：黃名璽）1140328

#台中市
#台灣高等法院台中分院
#社會局
#台中地院
#和平區
#貪污治罪條例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：