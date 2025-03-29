疑詐賭糾紛赴桃園開槍 19歲槍手移送苗檢聲押

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗19歲吳姓男子昨天前往桃園1處民宅開槍後投案，背後原因疑與兩地幫派詐賭糾紛有關。吳男今天移送苗栗地檢署複訊，檢方認犯罪嫌疑重大且有逃亡勾串證人之虞，向法院聲請羈押。

桃園市平鎮區高雙路1處透天民宅昨天上午遭吳男持制式長槍開槍，牆面留下20多個彈孔，吳男事後攜槍到苗栗縣警察局苗栗分局投案。

日前桃園潘姓男子等5名幫派成員前往苗栗1處天九牌賭場聚賭，因詐賭被抓包當場遭教訓，雙方本談妥以新台幣600萬元和解，未料潘男等人以籌錢為由，隔日凌晨從桃園糾眾20餘人南下苗栗報復，造成苗栗賭場5人輕重傷。知情人士指出，吳男前往桃園開槍疑與這起詐賭糾紛有關，尋仇示威意味濃厚。

吳男投案後，僅承認開槍，對於犯罪動機、槍枝來源，均避重就輕，全案今天下午移送苗栗地檢署。

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苗栗地檢署指出，經檢察官訊問，認吳姓被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有長槍、持槍於公眾得出入場所射擊等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向苗栗地方法院聲請羈押。

針對此案，檢方表示，將持續追查有無其他共犯以及槍枝來源，以維護社會秩序安寧。（編輯：張銘坤）1140329