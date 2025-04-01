高雄男玩空拍機遭控偷拍少年 罪證不足不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄鳳山一名少年在家洗完澡後，發現窗外有一台空拍機疑似拍攝其裸體。警方循線逮捕空拍機主人劉姓男子，但因劉男住處未發現偷拍影像，雄檢依罪證不足處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，劉男辯稱把玩空拍機時，沒有連接手機即時觀看功能，也沒有開啟錄影模式，單純是當作遙控飛機在玩。

檢方依據少年證詞，發現當時少年證稱曾看過劉男玩空拍機至少10次，案發當天第一次剛洗完沒圍圍巾，就聽到空拍機飛行聲響在窗外，但卻沒看到飛機；第二次有穿衣服時看到空拍機停在窗外，就對空拍機比中指，結果空拍機就往下飛走。

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檢方據此認定，空拍機並沒有在少年裸體時停留於其住處外，且當員警前往劉男住處搜索時，也沒發現任何相關影片、照片，全案偵結後依違反兒少性剝削防制條例罪證不足，處分不起訴。

不起訴書指出，56歲劉男被控去年10月16日晚間在高雄鳳山一處大樓頂樓把玩空拍機，恰好附近有一名少年剛洗完澡在家中裸體行動，由於少年聽到空拍機飛行聲響，經四處查看卻沒發現空拍機蹤跡，少年擔心在未注意時被偷拍，因此請家長幫忙報警，警方則循線逮捕劉男，依違反兒少性剝削防制條例送辦。（編輯：李淑華）1140401