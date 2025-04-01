彰化婦行動不便赴超商買點數 警攔阻假交友真詐騙
2025/4/1 17:44
（中央社記者鄭維真彰化縣1日電）彰化許姓婦人結識自稱要回台結婚定居的網友，即使行動不便仍到超商買點數要給對方，店員察覺有異通報，經員警勸說，婦人才得知遇到假交友真詐騙，取消交易免於受騙。
彰化縣警察局北斗分局今天透過新聞稿表示，60多歲許姓婦人日前到超商要購買點數，並打算拍照傳給他人，引起店員關注而通報員警，北斗派出所派員到場了解。
警方進一步了解，婦人在臉書（Facebook）結識網友，交談甚歡，對方自稱想回台結婚定居需要一筆錢，請婦人購買價值新台幣3500元點數轉交款項。
透過 Google News追蹤中央社
婦人向對方表示，她跌倒導致骨頭斷裂，手術後行動不便，但對方仍問她「明天還可以買卡嗎」，最後婦人還是答應去買點數。員警向婦人說明這是詐騙集團常用手法，利用假交友誘騙民眾購買點數或匯款轉帳，婦人才恍然大悟，立即取消交易。
北斗分局指出，內政部警政署有設立165打詐儀表板，可查看最新詐騙案例及手法，並列出各種以詐取財方式，教導民眾如何識詐。打詐儀表板網站為https://165dashboard.tw/。（編輯：郭諭儒）1140401
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。