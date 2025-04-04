答不出摸彩券手機號碼 中獎男提告討獎品敗訴

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄連鎖超市現場抽出特獎電動機車時，抽中的賴男因答不出摸彩券上手機號碼，遭店長取消資格。賴男不服提告，高雄地院認定店長依規定取消資格無不法，判賴男敗訴。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，賴男主張既然已經抽到了就應將電動機車給他，但店長抗辯摸彩券上僅填寫姓名及手機號碼，抽獎當下為查核摸彩券是否是真的，當場詢問賴男手機號碼為何，但對方答不出來。且當場撥打摸彩券上留存手機號碼，結果也是空號，店長據此認定摸彩券應非賴男所有，且可能遭竄改，因而重新抽獎。

法官認為，賴男答不出摸彩券上手機號碼的理由竟是「因為我手機很多支，已經忘記在摸彩券上留存的手機號碼是幾號，因為手機號碼根本用不到，也不知道主持人撥打號碼為何是空號，要問主持人」等語，明顯違背常理。且既然是賴男自己留存的手機號碼，無論空號與否都應知道號碼幾號，主持人因此取消資格並無不妥。

法官審理後，認定店家取消資格，另外抽出新特獎得主做法並無不妥，據此判決賴男敗訴，全案可上訴。

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判決指出，在高雄擁有多間分店的連鎖超市民國111年3月舉辦抽獎活動，只要消費滿額新台幣399元就可兌換1張摸彩券，特獎為一輛電動機車，但開獎時得主必須在場，且須確認身分無誤才能領獎。

開獎當天，賴男正開心特獎電動機車抽中他的摸彩券時，店長要他念出摸彩券上手機號碼卻回答不出來，且店長接續撥打摸彩券上手機號碼時，也發現是空號。據此認定賴男不符中獎規定當場取消資格，另再抽出幸運兒。賴男因此氣得提告要求超市給付車輛。（編輯：郭諭儒）1140404