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高雄男當街摔打寵物狗致死 遭判2月併罰20萬元

2025/4/4 15:53
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄許姓男子因嫌家中寵物狗吠叫太吵，就在住處前徒手摔打狗狗，動保處將狗送醫治療仍傷重不治，市府將許男依動保法送辦。橋頭地院判2個月，併罰20萬元，可上訴。

台灣橋頭地方法院判決指出，47歲許男去年7月12日晚間因不滿飼養的狗狗亂吠，他認為沒辦法教，就失控在住處前徒手摔打狗狗。幸有民眾目擊向高雄市政府農業局動保處陳情，動保處派員前往查看，並將狗狗送醫治療。

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不過，狗狗送醫後仍因傷重於3天後死亡，經解剖發現狗狗右側頭顱有裂傷、全身肌肉大範圍變性損傷與充鬱血，市府將許男依違反動保法函送橋頭地檢署，全案偵結後依法起訴。

橋頭地方法院審理時，合議庭認為許男僅因狗狗吠叫管教不聽就摔打致死，顯然不尊重動物生命權；念在犯後始終坦承犯行，國中畢業智識程度，經濟能力等狀況，據此依違反動保法故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪，判處有期徒刑2個月，併科罰金新台幣20萬元，可易科罰金，可上訴。（編輯：郭諭儒）1140404

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