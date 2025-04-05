高市沿海路1天6起機車自摔釀1死 施工交維惹議

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（中央社記者林巧璉、張已亷高雄5日電）高雄市沿海二路施工路段3月19日發生6起機車自摔事故，造成1人死亡多傷；事發路段施工交通維持方式引發討論。工務局新工處今天表示，事發後立即封閉機慢車道，並改善安全設施。

因應高雄港洲際貨櫃中心啟用、國道7號建設延遲，市府設置貨櫃車專用道，總經費約19億餘元。工程沿著台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路銜接沿海四路，全長8.28公里。

上月沿海二路一帶施工路段在一天內發生6起機車自摔事故，其中1起造成1人死亡。高雄市警察局小港分局表示，沿海二路南下機車道近日施作工程，一名30歲張姓男子3月19日騎機車行經機車道時疑因摔車造成脊椎等處受創，經搶救仍在21日傷重不治。

警方表示，同日同路段另外發生5起男騎士自摔案件，均為輕微擦挫傷，6起事故肇事責任待交通大隊釐清。高雄地檢署已介入調查釐清修路工程廠商負責人與工程師等人，是否與張男死亡有相關責任。

媒體報導，張男的妹妹在臉書（Facebook）社團上貼文，請網友協助提供當時的行車紀錄器，以及近日在同路段受傷騎士經驗。此貼文獲得不少網友回應，有人說「這個路段很危險，騎一騎突然道路縮減，像是天堂路。」

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高市工務局新建工程處今天透過文字訊息回應，此事故路段為高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道開闢工程（第2標）範圍，此為小港臨海路車流量大的路段，採分段交維方式半半施作，考量用路人行車順暢並有效紓解交通，在工程的側溝完成後，隨即鋪設路面柏油及標線供車輛先行通行。

新工處指出，在案發後立即和小港分局現場研議，立即封閉機慢車道，也要求承商全面封閉路段檢視，並完整設置交維設施，以維護民眾交通安全。後續也將協助受傷民眾請求國賠，民眾如果發現相關道路問題可撥打1999通報處理。（編輯：陳政偉）1140405