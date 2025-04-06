加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市鮮奶週報明上路 持國小學生證超商、全聯及美廉社免費換
首頁 / 社會

男子爬恆春西門古蹟 屏東縣府：若受損將開罰

2025/4/6 13:59（4/6 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
近日網傳一段男子攀爬恆春古城門西門影片，引發討論。屏東縣文化資產保護所表示，若巡查確認古蹟受損，將依文化資產保存法開罰。圖為恆春古城西門。（恆春鎮公所提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月6日
近日網傳一段男子攀爬恆春古城門西門影片，引發討論。屏東縣文化資產保護所表示，若巡查確認古蹟受損，將依文化資產保存法開罰。圖為恆春古城西門。（恆春鎮公所提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）近日網傳一段男子攀爬恆春古城門西門影片，該男子從城牆跳下時，還險撞行經機車。屏東縣文化資產保護所表示，若巡查確認古蹟受損，將依文化資產保存法開罰。

近日網傳一段白衣男子攀爬恆春古城門西門影片，男子一度以雙手支撐懸掛在城門上，下方汽、機車陸續通行，男子欲往下跳時，一旁友人還出聲喊停、以免與機車相撞；最後男子跳下時，仍險遭行經機車撞上。此舉於在地臉書（Facebook）社團引發討論，不少居民表示有破壞古蹟之虞。

google news透過 Google News追蹤中央社

文資所表示，從影片初判沒有造成城門毀損，已通知專業團隊巡查，如巡查後確認有毀損古蹟，依文化資產保存法第103條第一項第二款，追究行為人處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上，2000萬元以下罰金。

依恆春鎮公所資訊，恆春縣城是清朝在牡丹社事件之後所設恆春縣治所在，光緒元年1875年興建、1879年落成，是台灣現存城池中唯一保存所有城門的一座。西門位於猴洞山旁，附近寺廟林立、居民聚居，清朝時期運補物資從西門進城，所以附近商家多，在4個城門中人氣最旺，著名恆春老街也在西門旁。（編輯：李淑華）1140406

#文化資產保存法
#西門
#屏東縣
#牡丹社事件
#恆春鎮公所
#臉書
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：