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宜蘭綠博遊園車撞死人 家屬淚訴要真相

2025/4/6 18:30（4/6 18:51 更新）
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宜蘭綠色博覽會園區1輛遊園電動車疑煞車失靈，撞倒2名遊客，造成1死1傷。宜蘭縣代理縣長林茂盛（前左）6日前往醫院探視，家屬要求林茂盛主持公道，希望地檢署盡快釐清真相。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月6日
宜蘭綠色博覽會園區1輛遊園電動車疑煞車失靈，撞倒2名遊客，造成1死1傷。宜蘭縣代理縣長林茂盛（前左）6日前往醫院探視，家屬要求林茂盛主持公道，希望地檢署盡快釐清真相。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月6日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）宜蘭綠色博覽會電動遊園車4日疑煞車失靈造成1死1傷，家屬今天淚訴，前一秒父親才回頭對她笑，下一秒就被壓在車底，現在眼睛一閉上就想到事發畫面，希望盡快釐清真相。

綠博電動遊園小火車4日下午在園區疑煞車失靈，撞倒園區內來自新北市一對均為78歲的游姓男子及呂姓女子夫婦，游男送醫急救不治，呂女送至羅東聖母醫院急救，醫師診斷她的頸部、胸部、手臂骨折，緊急開刀手術後送入病房治療，呂女目前意識清楚生命徵象穩定。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天先至醫院探視呂女，隨後赴台北前往游男靈堂弔唁上香。

游姓夫妻的大女兒在醫院淚訴，父母雖然已70餘歲，但身體非常健壯，事發前還帶父母吃海鮮，父親前一秒才開心地回頭對她笑，下一秒就出事。

大女兒說，事發當天很感謝現場工作人員及遊客幫忙抬車，才有辦法將父親救出，她很後悔帶父母到綠博遊玩，發生這起事件讓她很內疚，覺得是她的責任，因為不知道在綠博如此安全的地方竟會出事，家屬無法接受。

她表示，事發當天是妹妹的結婚紀念日，今天是她的小兒子生日，「我們以後要怎麼過，怎麼會出這種事」。

家屬要求林茂盛主持公道，希望地檢署能盡快釐清真相。

林茂盛表示，發生這起憾事縣府真的非常抱歉，會以最好的醫療資源全力醫治傷者，無論是現階段治療或是後續復健，縣府都會全力協助。

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他指出，檢察官已要求專業單位鑑定這起事故，縣府會依據鑑定結果，該追究會追究，該懲處會懲處，一定會面對，也會請地檢署盡快釐清真相。

事故發生後，園區另一輛電動遊園小火車立即永久停駛，縣府並配合檢察官與鑑識單位調查，吊運事故車輛保存證據。園區昨天休園檢測設施，確認接駁用高爾夫球車煞車安全無虞後，今天上午開園前，林茂盛到場率領工作團隊為不幸罹難者默哀。（編輯：戴光育）1140406

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綠博遊園車撞死遊客 設施總檢4/6重新開園宜蘭綠博遊園車疑煞車失靈撞及遊客 1死1傷
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