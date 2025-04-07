花蓮混種犬曾咬死貓又咬傷男童縫16針 依法沒入

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮秀林鄉銅門8歲男童在自家附近玩耍，遭鄰居飼養犬隻撲咬，小腿撕裂傷縫16針；動植物防疫所表示，這隻混種犬去年8月有咬死貓紀錄，這次又咬傷人，將依動保法沒入。

葉姓男童走在路上，突然被梁姓飼主養的黑狗撲咬，跌了好大一跤，小腿上有傷口咬痕，送醫縫16針；家屬控訴，鄰居家的狗殃及無辜，不是第一次，去年就有貓咪被同一戶人家的狗咬死，且附近監視器也拍下飼主多次遛狗不繫牽繩。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮告訴中央社記者，這隻混種犬與另2隻犬去年8月咬死貓，貓飼主提告，因此等判決書結果再做行政處分，今年2月法院判不起訴處分，3月下旬貓飼主才將函交與動防所，原訂明天讓雙方陳述意見。

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周黃得榮說，4月2日又發生這隻混種犬咬傷小朋友事件，明天陳述意見仍進行，3隻犬已列攻擊性犬隻，將依法扣留，後續將沒入裁處。

花蓮縣警察局吉安分局表示，男童家屬已向銅門派出所報案，並提起過失傷害告訴，員警也前往了解案情，並依法受理；期間村內通訊群組有民眾討論此事件，引發部分居民對飼養管理的討論與關注，警方隨後通知飼主到案說明，雙方經協調後已達成和解，並呼籲民眾在飼養寵物或動物時，應善盡管理責任。（編輯：陳仁華）1140407