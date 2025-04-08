汽車未禮讓難辨人車距離 高雄警不舉發

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）一名民眾在社群貼文稱，在高雄錄影汽車未禮讓行人，警方卻以「影片內沒看到行人」不舉發。警方今天說明，因影片中難看出人車距離，為免爭議才以「構成違規未明確」不舉發。

一名網友在網路社群Threads貼文，自稱是住在高雄的希臘女生，她認為高雄車子都不禮讓行人，感到非常可怕。「最失望的是當我向警察局檢舉的時候，他們的回覆竟然是影片內沒有看到行人，我就是行人拿著手機在錄影啊」。

高雄市政府警察局三民一分局今天上午說明，民眾3月27日線上檢舉汽車未禮讓行人案，因當事人僅提供約5秒影片，影像中未標記違規時間，且無前段行人步入行人穿越道部分，導致難以佐證行人與汽車實際距離是否符合違規要件事實，為免舉發爭議，警方第一時間認為構成違規事實未明確，以不舉發為宜。

警方指出，後續將主動聯繫檢舉人，請她提供完整影像，再次進行審認，並針對違規車輛依規定予以舉發。

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三民一分局也表示，行人若遇到駕駛未禮讓情況，蒐證違規事實應符合3項條件，包括檢舉動態違規車輛，應拍攝清楚車牌號碼，對於違規事實構成，宜需檢附連續採證照片（影像），避免爭議；使用數位式設備所拍攝照片、影片，應檢具原始檔案（數位檔），且需顯示違規日期、時間等資料，據以提出檢舉。

第三，行人及車輛宜共同入鏡，以清楚判斷、佐證行人與違規車輛實際距離不足3公尺。因實務上，目測以不足3個枕木紋為舉發原則。（編輯：吳素柔）1140408