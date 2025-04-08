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詐團車手騙婦老本 判5年6月須返還近900萬元

2025/4/8 15:07（4/8 15:36 更新）
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黃姓車手夥同詐騙集團成員騙走吳姓老婦近新台幣900萬元，最後在提款時被警方逮捕，彰化地方法院近日依犯詐欺犯罪危害防制條例判處黃男5年6月刑期，且須返還受害人遭騙錢財。中央社記者鄭維真攝 114年4月8日
黃姓車手夥同詐騙集團成員騙走吳姓老婦近新台幣900萬元，最後在提款時被警方逮捕，彰化地方法院近日依犯詐欺犯罪危害防制條例判處黃男5年6月刑期，且須返還受害人遭騙錢財。中央社記者鄭維真攝 114年4月8日
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（中央社記者鄭維真彰化8日電）黃姓車手夥同詐騙集團成員，假借監管帳戶騙走吳姓老婦近900萬元老本，最後在提款時被獲報警方逮捕，法院近日依犯詐欺犯罪危害防制條例處5年6月徒刑，且須返還老婦被騙錢財。

根據台灣彰化地方法院判決書，24歲黃姓男子去年加入詐騙集團擔任取款車手，詐團成員於2024年6月假冒金管會人員、偵查佐，向吳姓老婦誆稱她涉及非法集資、提供人頭帳戶等案件，須監管其帳戶，要求老婦交出提款卡與密碼。

黃姓車手接受指示，與吳姓老婦面交取得提款卡，再由其餘成員提領現金轉交給上游，製造金流斷點，黃男因而獲得新台幣2000元報酬。

詐騙集團2024年8月再誆稱須繳納保證金，導致吳婦陷於錯誤，不僅出售股票，還向人借錢，轉帳給詐團成員。

詐團接續又稱，吳婦平常有使用配偶帳戶，也須交出配偶提款卡及密碼供監管，於是黃男再次與吳婦面交，隨後赴超商自動櫃員機提款。

判決書指出，彰化縣警察局員林分局林厝派出所員警接獲計程車司機通報，指疑似載到詐騙車手，要前往超商附近面交，員警趕赴現場埋伏蒐證，趁黃姓男子在提領現金時上前盤查，黃男坦承是車手。

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法官認為，吳婦受害金額887萬4000元不知所蹤，金額龐大，且婦人年事已高，老年生活頓失保障，對其心理及經濟衝擊不容忽視；若非警察接獲熱心司機通報，吳婦可能還沒發覺騙局，損失恐持續擴大，黃男繳回犯罪所得2000元助益甚小。

法官考量黃男有幫助洗錢等前科，為累犯，此案前後接續犯行長達近3個月，不僅侵害個人財產法益，還妨害金融秩序、貶損司法檢警等公信力，情節重大，依詐欺犯罪危害防制條例之特殊加重詐欺取財罪判處5年6月徒刑，並應繳還被害人損害金額887萬4000元。可上訴。（編輯：黃名璽）1140408

#金管會
#警察局
#台灣彰化地方法院
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