男勒斃前妻 台中高分院二審改判10年

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（中央社記者蘇木春台中8日電）許姓男子與葉姓女子離婚後仍同居，但許姓男子不滿前妻有新對象，徒手勒昏前妻，前妻送醫不治；一審殺人罪部分許姓男子遭判13年，經上訴，台中高分院今天改判10年，仍可上訴。

依據檢方起訴書，雙方民國112年1月協議離婚後仍同居，但同年7月17日許姓男子趁前妻外出時，私自查看前妻電腦，得知前妻與劉姓男子交往，待前妻返家後，雙方爭吵且發生衝突，隔天葉姓女子到警察局報案遭家庭暴力；7月28日許姓男子與前妻談判時，雙方再爭吵並推擠。

許姓男子見前妻要報警，以右手用力勾住前妻脖子，直到不再抵抗才鬆手，但葉姓女子已因窒息而昏迷，許姓男子之後向警方報案，警消趕到現場後將葉姓女子送醫，經救治多天仍不治，檢方偵辦後依殺人罪嫌起訴許姓男子。

台灣台中地方法院國民法官參審後，一審依強制罪判許姓男子5月徒刑、得易科罰金，殺人罪部分判13年。

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案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭審酌許姓男子已與被害人父母以新台幣500萬元達成調解，並已給付首期分期款200萬元，其餘款分期付款，並提供許姓男子父親土地抵押擔保，以彌補被害人家屬。

台中高分院宣判，原判決撤銷，許姓男子犯強制罪部分，處有期徒4月、得易科罰金；犯殺人罪部分，判處有期徒刑10年，殺人罪部分得上訴。（編輯：李明宗）1140408