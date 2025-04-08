台歐強化防災應變 內政部次長：打造韌性安全環境

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）為深化國際合作應對災害及急救技能，消防署今天偕波蘭台北辦事處舉辦駐台館處基礎防災與救護訓練，內政部次長董建宏說，藉此強化台、歐防災實質交流，攜手打造韌性安全環境。

為提升駐台各國館處及國際組織的防災意識與應變能力，波蘭台北辦事處主動提出與內政部消防署於今天聯合舉辦「2025年駐台館處基礎防災與救護訓練」。

董建宏致詞表示，歡迎來自歐盟成員國、英語系國家（美國、加拿大、英國、澳洲等）及國際組織駐台代表處等，共計20國、35名各國代表參與，並強調這次訓練有助深化國際合作，共同學習災害應對及急救技能，期盼持續攜手打造更具韌性的安全環境。

他提到，台灣位處地震與颱風頻繁發生的區域，防災應變能力至關重要，面對不同的挑戰，這次訓練邀請國家災害防救科技中心主秘李維森、銘傳大學教授王价巨等人，共同講授台灣常見天然災害風險、防災體系運作、災害資訊掌握及家庭防災準備。

此外，訓練活動也邀請高雄中和紀念醫院醫師陳昭文帶領緊急救護實作課程，包括心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟去顫器（AED）操作、創傷止血及傷患搬運等，確保參訓者能在災害發生時即時自救與助人。

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董建宏指出，波蘭作為現任歐盟理事會主席國，對全球防災準備與人道救援展現高度關注，透過這次訓練，充分展現台灣與國際夥伴在災害管理領域的緊密合作，也進一步強化台歐防災實質交流。

消防署長蕭煥章說，將積極擴大國際合作，打造全球防災網絡，提升應變力，共同守護人民安全。 （編輯：方沛清）1140408