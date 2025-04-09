美國對等關稅遭詐團利用 彰化男險被騙投資200萬

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）詐騙集團利用美國關稅新政策發展新話術，彰化縣張姓男子疑透過網路被誘導趁機投資金屬銅，到銀行要提領200萬元，被行員及員警當場識破詐團謊言，成功攔阻其受騙。

彰化縣警察局鹿港分局鹿港派出所昨天下午接獲轄內金融機構行員通報，稱有民眾臨櫃要提領新台幣200萬元，卻說不清楚提領理由，所長黃堃盛及警員宇鴻旻、蔡博宇趕赴現場了解情況。

張姓男子一開始向員警表示，這筆錢是要作為投資預備金，後來又改口因美國關稅新政策，要趁銅價受影響之際，借錢給胞兄的回收場購買金屬銅，之後藉以賺取價差。

警方查證其胞兄身分無誤，也確認有張男提及的回收場，但張男閃爍其詞，員警因而致電向其胞兄查證，胞兄稱對借錢一事不知情，兄弟說詞不一。

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員警為取得張姓男子信任，不斷勸說外，還提供多起類似詐騙案例及165反詐騙專線諮詢，最後張男自知騙不過員警，將200萬元存回原本帳戶。

警方表示，張男原有投資股票卻一直未獲利，疑似在網路認識陌生人士，指導投資購買金屬銅，幸好行員及時通報警方，讓張男免於受騙上當。（編輯：李錫璋）1140409