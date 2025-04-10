桃園大雨涵管內工人被沖走 傍晚尋獲身亡

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園一名鄧姓工人今天疑受暴雨影響在涵管遭水沖走，因找不到人，搜救一度暫停。傍晚民眾報案，大園區南崁溪旁有人在水中，打撈上岸後確認是鄧男，但已屍僵明顯死亡。

桃園市政府消防局表示，上午10時21分接獲報案指在桃德路和永福西街的交叉路口有一名鄧姓工人於涵管內被水沖走，請求救援。獲報後，調派消防人員抵達現場沿線搜救，但未發現工人下落，讓搜救工作一度暫停。

消防局指出，傍晚5時47分有民眾報案，指在大園區西溪路735號南崁溪旁發現水中有1人身影，請求派員前往協助搶救。消防人員到達現場將人打撈上岸後，救護人員評估已屍僵明顯死亡，未送醫並交由大園警分局調查處理。

消防局表示，由於溺水者疑似與上午桃德路和永福西街交叉口涵管落水案同一人，經通知公司負責人前往指認後，確定是同一人。

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桃園市勞動檢查處指出，初步發現業者未使勞工於人孔內部從事下水道纜線檢查整理作業前設置防止落水、溺水設施，且未就氣象署發布豪雨特報訊息，評估下水道水勢並調整勞工作業內容，也未設置專責警戒人員，導致鄧姓勞工遭沖走。

勞檢處表示，初步調查雇主違反職安法，可處行政罰鍰新台幣3萬元至30萬元罰鍰，並已對施工廠商做相關下水道作業停工處分。（編輯：戴光育）1140410