職安署北中南同步勞檢 全台開罰1023萬元

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）預防營造業職災發生，勞動部今天會同地方政府等率百名勞動檢查員發動今年第二次同步突擊勞檢，勞檢82工地總計違反256項、停工28處，罰鍰總計新台幣1023萬元。

根據職安署統計，去年營造業三大災害分別為墜落、倒崩塌及火災，其中墜落職災的死亡人數雖然降至83人，也較前3年同期平均值減少17人，但與英國、新加坡及日本等國家比較，占比仍顯偏高。

勞動部今天發布新聞稿指出，職安署署長鄒子廉今天會同台北市政府勞動局局長王秋冬、六都勞政機關及勞檢機構等主管帶隊，率百名勞動檢查員分別於北、中、南地區對已有工安裁罰紀錄建商所屬工地發動同步突擊勞檢，並對違反規定工地祭出重罰。

職安署表示，營造業三大災害以一般建築及廠房建築等為主，約佔整體營造業職災死亡人數60%，因此這次全國聯檢特別針對連續發生職災及已有工安裁罰紀錄的不動產開發或建設業者所屬建案，以墜落、火災及倒崩塌等危害預防重點加強實施檢查，督促建商加強要求所屬建案落實施工風險管理。

根據初步統計結果，這次同步勞檢共82工地，發現違反256項、停工28處、罰鍰約1023萬元。

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另外，因應今年初台中市新光三越百貨氣爆事件，供公眾使用建築物的裝修工程也是今年檢查重點對象，職安署長鄒子廉也特別偕同王秋冬前往南港LaLaport案場裝修作業實施檢查。

勞動部職業安全衛生組組長朱文勇告訴中央社記者，這次檢查違規的工地仍多以開口未設護欄為主要缺失，至於南港LaLaport案場今天去勞檢未發現缺失。（編輯：李亨山）1140327