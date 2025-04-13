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宜縣警員心情差踹傷所犬黑皮 挨罰1.5萬元

2025/4/13 14:45（4/13 14:51 更新）
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宜蘭縣政府警察局羅東分局五結分駐所飼養黑色混種母犬「黑皮」（圖），所內李姓警員涉腳踹「黑皮」，導致牠第1節尾椎錯位，宜蘭縣動植物防疫所依違反動保法開罰。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月13日
宜蘭縣政府警察局羅東分局五結分駐所飼養黑色混種母犬「黑皮」（圖），所內李姓警員涉腳踹「黑皮」，導致牠第1節尾椎錯位，宜蘭縣動植物防疫所依違反動保法開罰。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月13日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）宜蘭縣警局羅東分局五結分駐所飼養黑色混種母犬「黑皮」，所內李姓警員心情不佳涉嫌腳踹「黑皮」，導致牠第1節尾椎錯位，動植物防疫所依違反動保法，開罰新台幣1萬5000元。

五結分駐所員警發現「黑皮」尾巴受傷，經警方調查後，發現李員於2月26日凌晨1時許值班時，先摸「黑皮」尾巴，但「黑皮」露出生氣表情，李員因心情不佳涉嫌腳踹「黑皮」，牠隨後躲至辦公區域角落，李員仍上前腳踹「黑皮」發洩情緒。

李員涉嫌腳踹「黑皮」，導致牠尾巴第1節尾椎錯位，且骨盤骨上緣右側裂傷，未達肢體嚴重殘缺，李員稱平時不會踢狗，當下並不確定「黑皮」是否受傷，經警察局完成嫌疑人等筆錄後，函送宜蘭縣動植物防疫所辦理。

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防疫所今天指出，李員行為已違法動物保護法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，依同法可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，已於4月1日裁罰李員1萬5000元，並令李員接受動物保護講習3小時課程。

羅東警分局表示，除主動將「黑皮」送醫並積極照護外，警方秉持不包庇、不枉縱原則，主動調查後，依法移請防疫所裁處，李員對於傷害動物行為表達歉意，願意接受處罰，分局也會加強員警法紀教育。（編輯：方沛清）1140413

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