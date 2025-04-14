5萬元修車費糾紛巧遇堵車砸窗揮刀 基警逮3嫌

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）黃女與曹男有5萬元修車費糾紛，雙方昨天開車巧遇，曹男要求談判，同行的王男持磚頭砸毀車窗，董男駕車逆向堵住去路並持刀揮舞，幸基隆警方正在附近執行專案，立即上前控制3人，詢後送辦。

警方調查，黃女（33歲）因向曹男（41歲）借車發生車禍，衍生修車費新台幣5萬元糾紛，黃女與黃男昨天共乘一車外出，昨天上午11時許，行經基隆市中山二路時偶遇曹男等共計3人。

曹男先下車上前拉對方車門，要求黃女下車談判，王男（29歲）撿起磚頭砸毀副駕駛座車窗，董男（40歲）則駕車逆向堵住去路，並持刀揮舞。

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此時，警方專案小組恰巧在現場執行其他勤務，發現情況危急，立即上前迅速控制現場，並通報勤務中心支援快打警力，將3名嫌帶回派出所偵辦，警方詢後依涉犯毀損、妨害秩序罪嫌，將3名犯嫌移送法辦。

基隆市警察局第四分局今天表示，民眾如有糾紛應妥善溝通冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，警方對於任何不法行為絕不寬貸，必嚴正執法以維護社會秩序。（編輯：張銘坤）1140414