廢塑膠混合物非法輸出境外 桃檢查扣犯罪所得4億

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）由環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市3處廠房貯存棄置廢塑膠混合物，桃園地方檢察署偵結依涉犯廢棄物清理法起訴11人，查扣犯罪所得新台幣3億9479萬元。

桃檢今天表示，環境部環管署北區管理中心接獲民眾檢舉報請桃檢指揮偵辦，發現從民國112年3月間起，吳男等人以每公斤3至5元價格收取廢塑膠混合物，堆置在新屋廠及中壢廠，加工後打包或以太空包裝袋廢塑膠混合物放貨櫃，表層以電線皮細屑或塑膠再生粒子等符合出口報單項目產品掩飾，規避海關檢查後出口至中國大陸、東南亞等地區，長期以「合法報關、非法夾帶」模式將廢棄物輸出境外。

專案小組於114年2月7日至公司廠區執行搜索，陸續拘提被告到案，並分別聲請羈押獲准，或以5萬元至30萬元具保。

環境部、法務部、內政部警政署保七總隊、桃園地檢署及桃園市政府環保局等單位，14日下午到桃園市新屋區舉辦「跨部會聯手出擊！查緝非法棄置、攔阻非法輸出」記者會，宣布查獲不法業者承租桃園市新屋區及中壢區共3處廠房，長時間大量貯存棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，非法處理廢棄物重達1萬1381公噸，全案已由桃檢起訴。

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環境部次長沈志修表示，專案小組已扣押證物並凍結犯罪所得，後續將要求業者負起廢棄物清理責任，不容許將污染成本轉嫁全民。非法輸出廢棄物部分，由環保局依違反廢清法告發處分，最高將裁罰1000萬元以下罰鍰；非法清除及處理廢棄物部分，桃檢已偵結起訴，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。

法務部次長徐錫祥指出，環檢警自100年起成立合作平台，已歷經14年，透過通力合作分工、科技設備的加入，對於環保犯罪偵查，已建立完善全國環檢警結盟機制，共同合作打擊環保犯罪，地檢署除了查扣所得，並會視是否落實及恢復原狀，作為緩刑、假釋的參考。（編輯：方沛清）1140414

環境部、法務部等單位組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市新屋區及中壢區共3處廠房，大量貯存棄置廢塑膠混合物，桃園地方檢察署偵結依涉犯廢棄物清理法起訴11人，並查扣犯罪所得。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年4月14日