泰國移工刺同事11刀致死 判刑10年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）泰國籍移工「阿比」（中文譯名）持刀刺死同事「瓦城」（中文譯名），一審判處9年10月徒刑，二審認為量刑過輕而改判10年6月，執行完畢驅逐出境，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，阿比與瓦城為苗栗縣銅鑼鄉某公司聘僱的泰國籍員工，同住於宿舍。民國112年12月8日晚間，阿比在宿舍房間講電話，瓦城與同事飲酒後向阿比抱怨音量太大，阿比因不滿其報案，遂持水果刀朝瓦城的頭、胸、腹及腰猛刺11刀致死。案發後，阿比主動向警方自首犯行。

一審苗栗地方法院認定，阿比有殺人的直接故意，其自首犯行，適用刑法規定減刑，審酌其犯後有悔意，在台沒有前科，雖有意願賠償瓦城家屬，但迄今仍在進行，依殺人罪判處有期徒刑9年10月，並於執行完畢驅逐出境。

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案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，二審認為，阿比於上訴後，已委託在泰國的家人與瓦城的家屬達成和解與賠償，犯後已有彌補過錯。

二審審酌阿比的犯罪手段、犯後態度等一切情狀，認為一審量刑過輕，據此撤銷原判，改判處10年6月徒刑，於執行完畢驅逐出境。經上訴，最高法院認為，二審量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140415