新竹千甲空品區光臘樹遭鋸斷 市府報警究責

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市千甲空氣品質淨化區種植許多光臘樹，民進黨新竹市議員曾資程近日發現光臘樹被不明人士攔腰鋸斷，憂心影響生態，盼市府緝凶。市府表示，已報警調查，追究責任。

曾資程向中央社記者表示，近日發現頭前溪左岸千甲空品區有幾棵光臘樹被攔腰鋸斷，這些樹是獨角仙食物來源，6月將是獨角仙繁殖季，憂心會影響生態環境，希望市府揪出行為人，避免類似行為再發生。

景觀樹醫李碧峰接受中央社記者電訪表示，造林時常會密集種植樹木，等樹木長大後再進行疏伐或適度修剪，但通常都會有系統性規劃，若現場看起來屬於「隨意鋸斷」，並非維護行為，對樹木維護並無幫助。

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新竹市公園及觀光區設施維護管理中心透過文字表示，該區域為千甲段空氣品質淨化區，由竹市環保局規畫設置並推動認養與植栽管理，接獲議員通報後，即刻派員前往現場查勘，並通知環保局協助釐清。

經調閱沿線監視器影像，竹市公園管理處指出，初步發現該區及其他場域亦有類似破壞情形，經詢問並非內部人員、認養單位所為，由於多數區域尚未設置監視設備，影像資料有限，將通報警方介入調查，釐清事證、追查責任。（編輯：林恕暉）1140416