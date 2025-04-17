詐團夥同記帳士虛設公司帳戶 10人遭騙1.5億

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市警察局今天宣布破獲詐欺集團，涉嫌夥同1名職業記帳士虛設22家公司，並申請21個帳戶供詐團使用，共有10名被害人遭騙1億5000萬元，其中1人就被騙3000萬元。

台中市警察局刑事警察大隊偵四隊長唐惠政接受媒體聯訪表示，日前偵辦詐欺案，經報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，並長期蒐證被害人匯款金流，進而破獲假投資詐騙機房及多層轉帳水房，查扣智慧型手機及公司大小章等證物。

警方追查發現，陳姓男子（44歲）夥同1名職業記帳士，利用職務之便虛設22間公司行號，並以公司名義，向銀行申辦21個人頭帳戶，供陳男等詐團使用。

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警方表示，一旦有被害人匯款到人頭帳戶，詐欺集團成員即假藉人頭行號要交付工程款或貨款為由，讓銀行行員不疑有他，藉以提領大筆現金，目前追查共有10名被害人，合計遭騙約新台幣1億5000萬元，其中1名被害人就被騙走3000萬元。

警方於去年7月展開查緝行動，逮獲陳男等12人到案，查扣手機、公司大小章等證物，全案近日由台中地檢署檢察官偵結，共有10人依詐欺、洗錢、組織等罪起訴。（編輯：吳素柔）1140417