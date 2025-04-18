假出金集團詐騙逾157億元 北檢起訴80人

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（中央社記者林長順台北18日電）北檢指揮新北警偵辦「斬金行動專案」，查獲全台最大「假出金」犯罪集團，詐騙逾157億元。檢方今天依組織犯罪、詐危條例等罪起訴歐姓主嫌等80人，並對歐女求處25年以上徒刑。

檢警調查，歐姓女子等人組成犯罪集團，利用先由電信詐欺機房成員透過網路系統商非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬被害人投資，誆騙被害人交付投資款項。

檢警查出，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人的「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人實有獲利的投資假象，以此假出金方式誘騙投資，導致被害人誤信假投資網站為正當投資管道，而持續投入大量資金。

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檢方統計，本案詐欺集團自民國113年5月1日至今年1月7日完成多達1萬9274筆匯款紀錄，匯款金額高達新台幣14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5017萬餘元（被害人已報案部分），總計被害人5080人，詐騙所得高達157億1240萬餘元。

北檢今天依組織犯罪條例、詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪起訴歐女等80人，並對15名在逃嫌犯發布通緝。此外，本案51名在押被告今天將移審台北地方法院。（編輯：李淑華）1140418