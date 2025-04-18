金門軍人113年遭詐逾5百萬元 警入營區宣導打詐

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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門縣警察局表示，113年金門軍人遭詐騙財損總金額約560萬元，今年至今則已受理9件，財損約162萬元；今天與金防部烈守大隊舉辦座談會，盼能加強軍人識詐、防詐與反詐意識。

金門縣警察局與陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊，今天共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會，由警察局長黃壬聰帶領宣導團進入營區進行交流並舉辦識詐專題講座與案例分享。

警察局透過新聞稿表示，金門縣民國113年發生詐騙案件共396件，軍人有29件，約占7.3%，財損總金額約新台幣560萬元，今年至今軍人遭詐欺案件已受理9件，財損金額約162萬元；警察局分析去年至今，軍人遭詐案類以「假投資」詐騙共計12件最多。

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黃壬聰表示，為迅速傳遞防詐資訊，警察局推展「打詐儀錶板」平台及「165防騙宣導」LINE官方帳號，以便讓軍中官兵隨時獲知最新詐騙手法及案例，提升識詐能力，使防詐工作發揮最大成效，盼能降低詐騙軍人受害案件。

金門縣警察局刑事警察大隊長吳易泉會中進行識詐專題演講，展示多起針對軍中族群高發詐欺手法，包括假投資、虛擬遊戲詐騙及假中獎通知等，他也強調，「只要講到錢，就有詐騙的可能」。（編輯：李淑華）1140418