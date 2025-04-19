金門騎士拒絕酒駕攔查 開罰18萬元吊扣牌照2年

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（中央社記者吳玟嶸金門19日電）金門縣警察局今天表示，4月1至14日攔查酒駕依公共危險移送地檢已有7案；15日警方執行酒駕攔查勤務時也有民眾拒檢，警方依法開罰18萬元罰鍰並吊扣牌照2年。

金門縣警察局今天發布新聞稿表示，依交通隊統計，4月1至14日攔查金門地區酒駕依公共危險移送地檢已有7案，另有行政裁罰及肇事移送部分。警方在夜間時段擴大進行攔查勤務。

警察局表示，15日執行夜間酒駕攔查勤務時，有民眾不依指示停車接受稽查，因此依法開出新台幣18萬元罰鍰並吊扣該機車牌照2年。

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警察局指出，汽機車駕駛人酒後駕駛，除可處高額罰鍰，並移置保管車輛、吊銷（扣）駕照等行政裁罰，如肇事致人重傷或死亡者，將終身吊銷駕照不得再考領，也將移送法院追究公共危險罪。

此外，警察局表示，4月至中旬期間，也舉發改裝排氣管及各類噪音車共18件，違規駕駛人除需繳納罰鍰，也須在事後改回合格零組件，並再次接受車輛檢驗與噪音測試才可合法上路，呼籲民眾應恪遵法令，共同維護交通秩序。（編輯：李淑華）1140419