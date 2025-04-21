搜救犬出任務 彰化警尋回失智重聽老婦

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化市張姓阿嬤外出散步後失聯，由於她失智、重聽又沒帶手機，家屬遍尋不著報警搜尋，多名員警出動加上搜救犬展開地毯式搜尋，隔天在距離阿嬤住處約2公里遠的水溝找到人。

彰化縣警察局彰化分局快官派出所長林棟樑今天接受中央社記者電訪時說，員警在距離阿嬤住處約2公里遠的水溝找到人，張姓阿嬤被發現時，身體虛弱但仍可自行行動。

警方指出，派出所4月18日接獲報案，指80歲的張姓阿嬤外出散步後失聯，因她患有重聽且未攜帶手機，家屬遍尋不著，心急如焚報警。派出所員警除調閱沿路監視器畫面外，也聯同家屬及地方巡守隊展開地毯式搜尋。

警方表示，阿嬤的家人也在臉書（FACEBOOK）貼文求助，社團法人台灣偵搜犬協會得知消息後，也主動聯繫家屬，派出搜救犬加入搜救行動，搜救犬4月19日傍晚在彰化市石牌路一段355巷附近水溝發現張婦。

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警方指出，張姓阿嬤被發現時意識清楚，身體雖虛弱，但仍可自行行動，救護車將她送往彰化基督教醫院接受檢查。

警方呼籲，家中若有失智長者，建議配戴可定位裝置或隨身攜帶聯絡資訊，以利走失時能迅速尋回。（編輯：吳素柔）1140421