竹縣教師涉不當管教未繳罰鍰 扣押帳戶足額徵起

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）行政執行署新竹分署表示，竹縣某教師涉對3名學生掐脖及腳踹等行為，被依兒少法裁處新台幣6萬元，但該教師逾期未繳罰鍰，新竹分署對其銀行帳戶扣押後，全案足額徵起。

行政執行署新竹分署今天發布新聞稿指出，竹縣學生在課堂中以塑膠鐵槌敲打桌面，影響上課秩序，教師制止未果，竟對3名學生掐脖及腳踹等行為。

事發後，新竹執行分署指出，地方政府認定教師對兒童為不正當之行為，依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元，並公佈教師姓名。

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新竹執行分署表示，該名教師在收到裁處書後，逾期未繳納罰鍰，案件由地方政府移送新竹執行分署進行行政執行，立即對該教師名下之銀行存款帳戶進行扣押，並於法定期間經過後，收取罰鍰款項，全案足額徵起。

新竹分署表示，教育人員應以正當與專業的方式進行教學與管教，任何形式的身心不正行為，都違反教育本質與法律規定，對於類似拒不履行繳納義務者，將依法積極執行，絕不寬貸。（編輯：吳素柔）1140422