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竹縣男疑不滿酒駕遭查 持油闖警所喊放火被制伏

2025/4/22 15:25
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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）黃姓男子疑不滿酒駕遭查獲，前天涉持裝有煤油玻璃瓶、打火機闖入山崎派出所揚言放火。新湖警分局今天指出，案發時員警立即制伏黃男，警詢後依公共危險等罪嫌送辦。

新湖警分局副分局長林瑞枋今天接受媒體採訪表示，黃男前天晚上9時許騎機車到山崎派出所時，突然強行闖入，當時黃男頭戴安全帽、手持裝填煤油的玻璃瓶，並在身上背心口袋放置2隻同款玻璃瓶，另一隻手持打火機。

林瑞枋指出，黃男在現場情緒激動，除作勢引燃，並在派出所內大聲咆哮喊「要放火」，執勤員警立即警戒、同步安撫黃男情緒，隨後將黃男制伏逮捕，避免造成更嚴重傷害與損失。

他表示，現場查獲3隻裝填煤油的玻璃瓶、1個打火機等證物，因黃男身上散發濃烈酒氣，還騎機車至派出所，後經酒測值為每公升0.71毫克，將黃男依公共危險、恐嚇及妨害公務等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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地方人士告訴中央社記者，黃姓男子曾因酒駕行為於民國111年7月間遭山崎派出所查獲，這次疑因不滿而闖禍。對此，警方不排除有此可能性。

新湖警分局長黃政龍透過文字指出，將持續強化駐地安全管理與員警危機應變訓練，並呼籲勿因一時情緒失控從事危害社會不法行為，應依法表達訴求，切莫以身試法，徒增刑責。（編輯：戴光育）1140422

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