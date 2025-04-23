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會計師詐領侵占1.4億元 判刑4年定讞並啟動防逃

2025/4/23 11:05（4/23 11:49 更新）
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圖為最高法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北23日電）吳姓會計師受託處理某公司解散清算，詐領侵占新台幣1.4億元，又涉詐欺侵占另家公司款項。一、二審均判處有期徒刑4年，日前最高法院駁回上訴定讞，並啟動檢方啟動防逃機制。

判決指出，民國103年11月間，吳男受英屬維京群島某公司委任，擔任其台灣分公司經理人，負責辦理解散清算程序，卻未經公司授權即擅自辦理公司銀行帳戶存摺掛失、申請補發，並更換通提密碼與提高代付額度。

隨後，吳男盜蓋公司大小章，偽造以台灣分公司名義製作的「國內匯款申請書（兼取款憑條）」，向銀行提領款項，總計侵占新台幣1億4630萬元。

此外，吳男另涉嫌詐欺另家公司負責人14萬4000美元，並侵占新台幣4萬9200元。

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一審台北地方法院依違反銀行法的詐欺銀行罪、刑法詐欺取財及業務侵占罪等，判處吳男應執行有期徒刑4年，未扣案的犯罪所得新台幣1億4891萬餘元，除應發還被害人外，均沒收或追徵。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認定，吳男至今未與被害人和解並賠償，其上訴請求從輕量刑為無理由，仍維持原判。經上訴，日前最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：張銘坤）1140423

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