不滿史書華指引進中國醫師 藍委提告加重誹謗

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）政治評論員李正皓、民進黨立委王義川及牙醫史書華等人，日前指國民黨立委提案修法引進中國醫師。國民黨立委陳玉珍等人今天上午到北檢控告史書華等人涉犯刑法加重誹謗等罪。

罷免國民黨立委葉元之的領銜人、牙醫史書華日前在臉書（Facebook）發文指出，「金門縣的立委陳玉珍，引進了神州培養的醫學人才。國民黨的一大堆立委，提案離島醫療引進中國醫師」。立委王義川與政治評論員李正皓，日前也於政治評論節目上就此議題發言。

立法院國民黨團書記長王鴻薇、副書記長陳玉珍與同黨立委林沛祥，上午為此到台北地檢署遞狀控告李正皓、王義川及史書華涉犯加重誹謗等罪。

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陳玉珍受訪時指出，李正皓等人在媒體與社群平台，指稱她提案金門開放設立國際醫療特區，是為了開放中國無照醫生來台執業，這是完全的造謠、抹黑，也是錯誤的說法，若有綠營側翼團體轉傳或作不實評論，均會提出民、刑事告訴。

陳玉珍強調，此案修法重點是引進「國際醫師」，以改善外島醫療不足的困境，金門的醫療缺乏，希望大家認真、理性看待此事，而不是一昧抹紅，忽視金門的醫療人權。（編輯：李錫璋）1140423