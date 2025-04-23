特富野古道健行60歲房仲不治 嘉檢：心因性休克

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）60歲高雄市方姓男子昨天與房仲同事至阿里山特富野古道健行，途中突然身體不適，當場雙腳跪地向左傾倒，其他人接連急救仍宣告不治。檢警今天相驗，研判心因性休克致命。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫相驗，並未發現致命外傷，初步研判死因為心臟血管疾病發作，導致心因性休克死亡。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，在高雄市從事房仲的方姓男子，昨天與同事一起北上員工旅遊，昨天下午2時至阿里山鄉特富野古道健行，方男徒步至古道1.2公里處時，突然雙腳跪地向左傾倒昏迷，其他人見狀通報救護，並接連進行心肺復甦術（CPR）急救。

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警方指出，救護人員趕抵時，方男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即接手急救，並送至阿里山香林衛生室，急救至昨天下午3時56分宣告不治。

警方表示，方男本身就有心血管疾病及糖尿病等病史，昨天與同事一起健行，方男的前方及後面都有同事，並非落單。（編輯：吳素柔）1140423