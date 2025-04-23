淡水男涉以門簾勒斃父親 士院判刑16年

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）黃姓男子涉嫌以門簾纏繞父親頸部導致其窒息死亡，到案後坦承犯行。士林地院今天審結，依殺害直系血親尊親屬罪判處黃男有期徒刑16年，可上訴。

士林地方法院今天發布新聞資料指出，士林地院家事法庭曾對黃男核發民事通常保護令，命其不得對父親實施家庭暴力，有效期間為2年。

民國113年1月28日晚間，黃男於新北市淡水區住處與父親發生爭執；翌日凌晨2時許，黃男先關閉家中監視器，再用門簾勒住父親頸部導致其窒息死亡。

黃男犯案後逃逸，檢警循線於淡水捷運站查緝黃男到案，黃男坦承不諱。案經士林地檢署於113年5月間起訴。

士院合議庭審理後認為，黃男犯刑法對直系血親尊親屬犯殺人罪，事證明確，應依刑法規定對於直系血親尊親屬犯罪，加重其刑。

合議庭另指出，員警於查緝黃男到案前，已依鄰居報案、現場跡證及監視器畫面等證據鎖定黃男為嫌疑人，因此其雖坦承犯行，仍不符合自首要件，不得減輕其刑。

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士院審酌，黃男行為時雖受情緒刺激，平常無法有效因應壓力，但黃男於兒童期及青少年時期欠缺母親角色的情緒性支持，父親則工作繁忙，與黃男互動少，在管教過程中常出言責罵，導致父子缺乏溝通，黃男也未主動尋求協助，和家人關係疏離，導致人倫悲劇的發生。

士院考量，黃男犯罪目的、動機、犯罪時所受之刺激、行為人與被害人關係等量刑因子，量處有期徒刑16年，本件可上訴。（編輯：張銘坤）1140423