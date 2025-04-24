菲警方逮捕1名台嫌 涉綁架中國籍女子

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（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）菲律賓警方最近在大馬尼拉地區逮捕2名綁架嫌犯，其中1人為台籍，駐菲代表處已確認他的身分，將提供必要法律協助。

菲律賓警方前晚分別在大馬尼拉地區的帕拉納圭市（Parañaque）和巴賽市（Pasay City）逮捕吳姓台籍嫌犯以及他的1名菲籍同夥，兩人均為男性，被指控綁架1名周姓中國女子。

駐菲代表處警務秘書已與菲國警方確認吳嫌的身分，將於近日前往探視並瞭解案情，後續將提供必要法律協助。

吳嫌現年27歲，台南人，在台灣有酒駕、侵占及強制猥褻等前科。

根據菲律賓警方初步報告，吳嫌在菲擔任翻譯工作，菲籍同夥則為摩托車駕駛員，2人於4月17日在馬尼拉綁架了41歲的周女，勒贖50萬披索（約新台幣29萬元），周女在家屬以加密貨幣方式付款後，於27日獲釋。

兩嫌將被控綁架以及非法監禁等罪名。

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菲律賓綁架案出現增多跡象，警方21日成立聯合反綁架行動委員會，以加強防範與偵辦綁架案。

最近，菲律賓警方反綁架大隊隊長才剛因一連串的綁架案被革職，其中最受關注的是發生於3月29日的郭姓華商綁架案，雖然家屬支付超過2億披索贖金，歹徒仍於4月初將他撕票。（編輯：韋樞）1140424