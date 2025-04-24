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新店重機騎士疑路口閃黃燈未禮讓 6旬行人遭撞

2025/4/24 16:11
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（中央社記者趙敏雅新北24日電）新北市新店區6旬江姓男子昨天於閃紅燈時走行人穿越道，一名李姓重機騎士見路口閃黃燈，疑未禮讓，與江男發生碰撞，2人受傷送醫無大礙，警方今天說，詳細肇事原因待調查。

新北市政府警察局新店分局今天以訊息說明，昨天上午7時28分獲報，經查李姓女子騎乘大型重型機車沿安康路三段直行往安坑方向，行經路口時閃黃燈，當時江男於閃紅燈時走行人穿越道過馬路至安康路三段，雙方發生碰撞。

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警方表示，李女、江男皆送醫救治，李女傷勢為手腳擦挫傷，江男傷勢為頭部後腦撕裂傷、手腳擦挫傷、意識清楚。李女酒測值為0，警方初步研判，肇因疑為車輛行近行人穿越道未依規定暫停讓行人先行，至於詳細肇事原因仍待查。

警方強調，根據道路交通管理處罰條例，駕駛車輛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，因而肇事致人受傷或死亡者，可處新台幣7200元至3萬6000元罰緩，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。（編輯：林恕暉）1140424

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