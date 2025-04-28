護通訊韌性 海委會偕屏檢首創海纜聯防地區應變平台

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（中央社記者張已亷高雄28日電）台灣海底電纜近期遭破壞干擾，為強化地區聯防能量，海委會及屏東地檢署今天攜手成立「海纜安全聯防地區應變平台」；海委會表示，此為全國首創，盼守護海域安全與通訊韌性。

海洋委員會表示，為因應海底電纜遭受破壞所衍生的新興犯罪類型，並強化對國家關鍵基礎設施的地區聯防能量，今天由屏東地檢署檢察長陳盈錦主持「屏東地區查緝海底電纜受損或遭受破壞案件跨機關業務協調聯繫會議」。

海委會指出，由海巡署、屏東縣警察局、屏東縣調查站、南部航務中心、高雄港務分公司及中華電信股份有限公司等單位參與會議，討論屏東地區海纜犯罪威脅的應變共識，並成立「海纜安全聯防地區應變平台」，此次合作為全國首例，盼屏東能成為全國性示範，積累經驗提供其他縣市學習。

海委會今天發布新聞稿表示，屏東作為重要海纜出入海域地區，須成立專門海域海纜案件通報聯繫平台，盼透過此平台有效串連檢察機關、警調機關及行政部門，共同合作打擊破壞海纜等犯罪行為。

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海洋委員會主委管碧玲指出，海纜是台灣數位生命線，今年已發生2起海纜重大受損案件，涉案權宜輪均具中資背景，不能坐視此類案件成為中國對台灰色襲擾手段，近期已強化重點海域監控與執法應對機制。

海委會指出，屏檢成為國內第一個與地方偵查及行政單位建立聯繫平台的檢察機關，盼透過檢、警、調查、通訊業者及各機關密切合作，全力守護台灣海域安全與通訊韌性，展現捍衛主權堅定決心。（編輯：陳仁華）1140428