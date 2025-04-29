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基隆焚屍塞冰櫃案6嫌起訴 法官裁定續羈押3個月

2025/4/29 21:31
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆地檢署偵辦趙姓男子遭殺害焚屍塞入冷凍櫃放置小貨車案，今天偵結，起訴陳姓男子等6人，因6名被告仍在羈押中，移審基隆地方法院後，法官裁定6名被告續羈押3個月。

基隆地檢署起訴書指出，陳男與趙男有金錢債務糾紛，江姓男子去年11月27日中午在基隆火車站南站廣場巧遇趙男，立即控制住趙男行動，並通報陳男，將趙男押走後，逼問趙男要如何還債。

吳姓男子在客觀上可預見趙男年事已高（69歲），趙男多日遭拘禁在客廳內狹小空間且拘禁期間已遭毆打受傷，仍手持熱熔膠持續毆打趙男，導致趙男氣絕身亡。

陳男等人為避免暫置在平溪山區的趙男遺體遭人發覺，吳男等人先採購淺色浴缸以便裝趙男遺體，再至棄屍現場載運遺體，將遺體載往新北市十分寮露營區後，拆解包裹遺體的黑色垃圾袋並清洗遺體，接著將遺體載運至基隆市暖暖區八堵路倉庫冰櫃內存放。

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因遺體漸腐敗產生氣味，陳男等人又多次棄屍未果，決議租借乙炔燒毀遺體，去年12月26日凌晨某時許，在八堵倉庫1樓使用乙炔燒毀遺體不成而放棄，最後將裝載遺體的貨車移至基隆市東光路、培德路口路邊停放。

基隆地檢署今天偵查終結，依犯剝奪他人行動自由致死、毀損遺棄屍體等罪嫌，起訴陳男等6人。由於6名被告均在押，經移審法院後，裁定6名被告續羈押3個月。（編輯：戴光育）1140429

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