藍營高雄宣講 男臉書留言「一次斃命」涉恐嚇遭訴

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）民進黨立委林俊憲轉貼國民黨舉辦「還錢於民」說明會的貼文並評論，但侯姓男子留言「有什麼一次斃命的東西可以帶」。國民黨高市黨部報警逮人，雄檢偵結依恐嚇公眾罪起訴。

高雄地檢署起訴書指出，國民黨高雄市黨部3月27日晚上在鳳山區五甲龍成宮舉行「守護民主，人民作主，還錢於民」政策說明會，邀請國民黨立委柯志恩、謝龍介、民眾黨立委黃國昌及多名國民黨高雄市議員等人出席，並輪番上台宣講。

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民進黨台南立委林俊憲活動前在臉書轉貼國民黨活動訊息並評論，卻引來39歲侯男在底下留言「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去」。國民黨高市黨部發現恐嚇活動言論後緊急報警，警方也順利逮捕侯男。

雄檢偵查時，侯男坦承犯行並已將留言全數刪除，檢方據此依恐嚇公眾罪起訴，並聲請簡易判決處刑。（編輯：李淑華）1140430