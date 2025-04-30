侯友宜：整合AI科技 盼用手機就能遠端應變救災

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市長侯友宜今天表示，人工智慧普遍應用下，水情系統也要AI化，用1支手機就能遠端應變救災，盼第二行政中心於明年底納入整合110及119等系統，建構AI應變中心。

新北市長侯友宜今天近中午視察新北市水利局防汛演習，所有演練都是以視訊方式進行，侯友宜等相關局處首長就在定點觀看抽水站及河濱等項目的防汛操練。

水利局長宋德仁指出，智慧防汛平台整合從天上降雨至地下水位全面水情資訊，一支手機就能掌握，同時防汛平台24小時不斷學習，主動推播，更運用AI判斷複雜非線性下水道及前池水位關係，通知操作人員應變抽水。結合科技運用，降低劇烈天氣變化所帶來的災害。

侯友宜在演練後總結表示，災情的應變考驗團隊的合作精神，新北市有山有海，又有河川等不同災難，再加上氣候變遷，因此，包括消防局的防災應變及迅速災後復原等演練要做好，才能讓人民安定下來。

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他表示， AI科技已應用在整個防災系統，因此，他已要求水利局透過AI，建構出用一支手機就能掌握所有情形，以及避免出現人工誤判的水情系統，就如同警消的110及119等應變指揮系統一樣，水情也可以透過遠端監控及發布指令，成為快速的應變中心，只要手指一按就能啟啟所有的抽水機組。

他表示，希望市府第二行政中心明年底能納入所有科技資訊平台，建構AI應變中心，把110、119等所有系統整合在一起，提供包括治安維護、水情監控、救災應變及交通疏導等功能。（編輯：林恕暉）1140430