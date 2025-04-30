女研究員遭詐千萬 刑事局破獲工程師勾結詐團洗錢

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）一名女研究員遭詐1500萬餘元，刑事局追查發現，藏身北市民宅、商辦的伺服器機房租賃IP給詐團，協助透過跳板連線銀行洗錢，循線查緝機房主嫌林男、工程師等9人到案。

刑事警察局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長林漢隆表示，日前接獲在研究機構任職的女研究員報案，稱遭詐騙集團以假檢警詐術，陸續騙走新台幣1500萬餘元。

刑事局詐防中心研析情資發現，涉案詐騙集團疑在境外，涉嫌與台灣電腦機房合作，以每組IP每月3000元代價承租，進行遠端跳板連線銀行洗錢使用。

警方追查，掌握轉帳水房藏身於台北市中正區巷弄內民宅，共約12人被害，財損逾3500萬元。

警方溯源發現，在屏東經營電子遊藝場且有詐欺前科的38歲林男，自民國112年下半年起，租用北市民宅及商辦大樓架設伺服器機房，以每月5萬元不等報酬，聘用於北市光華商場開業的35歲電腦工程師張男加入。

張姓電腦工程師陸續招募工程師加入團隊，負責裝設主機及網路設備逾40台。林男則在屏東住處遠端操控機房電腦，租賃IP給多個詐騙集團使用，協助詐團製造警方查緝斷點，初估1年不法獲利約114萬元。

專案小組於去年11月全國打詐專案期間，查緝拘提林男等7嫌到案，現場查扣伺服器、數據機及路由器等贓證物，另傳喚2嫌到案。

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刑事局表示，全案依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送台北地檢署偵辦。

林男和張男有滅證之虞，台北地院裁定羈押禁見，另2人請回，其餘犯嫌各以5萬至20萬元不等金額交保。（編輯：蕭博文）1140430