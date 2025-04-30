竹市議員黃文政、吳國寶涉各詐領4900元 獲緩刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹市議員黃文政、吳國寶涉各詐領4900元出席費等費用，法院今天判處黃文政有期徒刑2年、褫奪公權2年、緩刑5年；吳國寶遭判1年8月、褫奪公權1年、緩刑3年，可上訴。

起訴內容指出，國民黨新竹市議員黃文政、無黨籍新竹市議員吳國寶在新竹市議會第10屆第6次定期會議間均有未出席當天會議或未參與當天會議議程，是在會議結束後的某時間，利用事後補簽到機會，分別在簽到簿簽名，導致承辦人員誤以為2人有實際出席。

事後議會承辦人員將相關出席費、交通費及膳食費款項共新台幣2450元，交付予黃文政等2人，吳國寶等2人涉分別以此方式詐得2天共4900元的款項。

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檢方表示，2人在偵查中坦承犯行，並繳回犯罪所得，犯後態度尚佳，且犯罪所得低於5萬元等，建請法官依法減刑並從輕量刑，給予被告自新機會。

新竹地方法院今天宣判，黃文政犯利用職務機會詐欺財物罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，並應向公庫支付30萬元；吳國寶判處有期徒刑1年8月，褫奪權1年，緩刑3年，並應向公庫支付20萬元。可上訴。（編輯：戴光育）1140430